Jannik Sinner, "è smagrito": tam tam impazzito sulle sue condizioni

Jannik Sinner si è rimesso al lavoro, ma il primo impatto con le immagini arrivate da Montecarlo racconta anche quanto sia cambiato il suo fisico in questi mesi. Come racconta il Correre della Sera è più magro, ha perso tono muscolare e deve ricostruire la condizione che gli aveva permesso di vincere Wimbledon il 12 luglio, nell’ultima partita prima dello stop. Al Country Club è tornato in palestra insieme ai suoi allenatori, Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Non è ancora il momento di spingere: adesso conta rimettere in sesto il ginocchio destro e recuperare la forza.

Il problema che lo tiene lontano dal circuito da oltre tre mesi ha cancellato una lunga serie di appuntamenti, dagli Us Open alle Atp Finals di Torino. Sinner aveva già annunciato che non tornerà a giocare nel 2026 e che la priorità è arrivare alla prossima stagione nelle condizioni migliori. Il programma prevede ancora lavoro fisico e riabilitazione, con l’alta intensità che potrebbe tornare in agenda a dicembre. Ma ogni passaggio dipenderà dalla risposta del ginocchio. Il fisico, però, non è l’unico avversario in questa fase. Per uno abituato a programmare ogni dettaglio e a misurarsi ogni settimana con i migliori, stare fuori dal circuito significa anche convivere con l’incertezza. Quando tornerà? E soprattutto, riuscirà a fidarsi subito del proprio corpo? Sono domande che non si risolvono con una seduta in palestra.