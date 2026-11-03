Travaglio & Co. nel video di Tosca sulla Palestina

Esiste la vergogna? La domanda è lecita e di risposte sotto al post di Marco Travaglio ce ne sono a decine. Ne prendiamo una a caso: «La vergogna è questo video che è solo odio contro chi non la pensa e non ha il pensiero unico come voi comunisti rossi, questa sì che è vergogna», scrive Salvatore. Un altro utente è più tranchant: «Imbarazzante».

Noi aspettiamo di vedere il videoclip intero e di sentire tutta la canzone che, però, a leggere il testo è un tripudio di riferimenti alla Palestina, alle armi, all’Ucraina, alla Nato, «al futuro malato dove governa il passato», alla guerra e, molto tristemente, ai figli ammazzati. Inevitabile l’attacco politico ai «signori degli Stati occidentali» che «fanno un poco meno affari con chi brucia casa mia da mattina a sera».

Forse il ricavato andrà in beneficenza alle piccole vittime di Gaza, o forse ai bimbi russi (dubitiamo trattandosi di Travaglio che vada agli ucraini), ma la questione è che oggi esce questo brano “Esiste la vergogna? ”in cui canta Tosca, unica vera artista del gruppo, ma al video hanno partecipato giornalisti noti della tv, spicca il direttore del Fatto quotidiano che avevamo lasciato nei karaoke delle serate romane dove si scatena tra revival e disco Inferno e invece adesso è lì, circondato da voci bianche a intonare il suo sdegno contro i signori delle armi. È in buona compagnia: del Fatto ci sono anche Luca Sommi e Peter Gomez, poi spunta una canterina Concita De Gregorio, c’è Giovanna Botteri, Tiziana Ferrario, Linda Giannattasio. Mancano solo Angelo D’Orsi e il generale Vannacci...