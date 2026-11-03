Kimi Antonelli campione del mondo, bonus e incentivi: a quanto ammonta il guadagno

Diventare Campione del Mondo di Formula 1 non significa soltanto entrare nella storia dello sport, ma anche assicurarsi un'importante crescita dei propri guadagni. Lo sa bene Andrea Kimi Antonelli, protagonista di una stagione straordinaria con Mercedes e capace di riportare l'Italia sul tetto del mondo a 73 anni dall'ultimo successo di Alberto Ascari sulla Ferrari. Per il ventenne bolognese, alla soddisfazione sportiva si accompagna anche una prospettiva economica decisamente interessante. La domanda che viene da chiedersi è: quanto incassa realmente un pilota che conquista il Mondiale? A differenza di quanto accade in altri sport, la Formula 1 non riconosce direttamente ai propri campioni un premio in denaro per la vittoria del titolo. Sono le singole scuderie a prevedere bonus e incentivi all'interno dei contratti, legandoli ai risultati ottenuti durante la stagione.