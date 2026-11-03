Libero logo
Abbonamento Digitale

Brescia, 21enne uccide la madre a coltellate, scappa poi si consegna ai carabinieri

martedì 3 novembre 2026
Brescia, 21enne uccide la madre a coltellate, scappa poi si consegna ai carabinieri

2' di lettura

Tragedia familiare nel Bresciano: un ragazzo di 21 anni ha ucciso la madre a coltellate nell'abitazione di famiglia in via Tagliata a Chiari, in provincia di Brescia. Il delitto è avvenuto la notte scorsa. Quindi il giovane si è allontanato e solo successivamente si è consegnato ai carabinieri a Cremona. Sul posto i militari hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e chiarire il movente. Sulla vicenda, al momento, c'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti.

La vittima è Meleqe Lusha, 39 anni, di origini albanesi. È stato il figlio a spiegare l'accaduto ai carabinieri che nell'appartamento, dove la donna risiedeva, hanno trovato il corpo. Il giovane, Eduart Xhani, nato a San Bonifacio (Verona), si è presentato spontaneamente stamane nella caserma dei militari di Cremona. Nell'appartamento sono in corso i rilievi degli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Brescia. Gli accertamenti hanno l'obiettivo di ricostruire la dinamica dell'accaduto e, soprattutto, di chiarire il movente dell'omicidio. 

"Un episodio inspiegabile che apre un grande interrogativo". Così il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, commentando l'omicidio di Meleqe Lusha. "È una famiglia conosciuta e integrata sul territorio, dove la presenza della comunità albanese è forte - spiega il sindaco -. I due fratelli della vittima sono impiegati nel campo dell'edilizia e sono grandi lavoratori. Come sindaco sono emotivamente coinvolto, mi stringo a tutta la famiglia in attesa che le indagini facciano emergere con chiarezza la dinamica".

Sconvolta anche la comunità albanese di Chiari. "Eduart è un ragazzo bravissimo, educato, serio: un esempio per la comunità", racconta Dennis Beqiri, presidente dell'associazione albanesi di Chiari e titolare di un'agenzia immobiliare. Il ventunenne ha studiato all'Istituto Einaudi e ha svolto proprio nell'agenzia di Beqiri il suo stage scolastico. "Era sempre puntuale e sorridente, preciso, avrebbe fatto carriera" ha spiegato. Beqiri aveva conosciuto anche la madre durante quel periodo: "Una bravissima persona, l'ha cresciuto da sola assieme agli zii che gli sono sempre accanto. Siamo scioccati, non conosciamo i motivi di questo gesto e non riusciamo a capirlo: ma è imperdonabile, non rappresenta la nostra comunità".

tag
chiari brescia
brescia

Fondazione Guido Berlucchi, la radioterapia del futuro arriva a Brescia: cure oncologiche sempre più personalizzate

Brescia: sequestro di persona a scopo di estorsione e porto illegale di armi

Tragedia Rincorre il pallone e viene travolto: bimbo di 12 anni in condizioni disperate

ti potrebbero interessare

Ranucci e Spotlight, il debutto su Rainews finisce in farsa: com'è andato in onda

Ranucci e Spotlight, il debutto su Rainews finisce in farsa: com'è andato in onda

Assicurazioni auto: controlli a tappeto ogni tre mesi, cosa cambia

Assicurazioni auto: controlli a tappeto ogni tre mesi, cosa cambia

Travaglio & Co. nel video di Tosca sulla Palestina

Travaglio & Co. nel video di Tosca sulla Palestina

Brunella Bolloli
Supermercati, chi c'è dietro agli attacchi ai banchi frigo: una ipotesi sconvolgente

Supermercati, chi c'è dietro agli attacchi ai banchi frigo: una ipotesi sconvolgente