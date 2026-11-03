Garlasco, il suicidio di Diego Portinari e le tre paia di scarpe nel sacco: cosa sta emergendo

Anche se un collegamento diretto con il caso di Garlasco non è mai stato dimostrato, solleva non pochi dubbi la morte di Diego Portinari, agricoltore di 27 anni che il 22 agosto 2007, nove giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, trovò un sacco con alcuni indumenti sporchi di rosso in un canale tra Sairano e Villanova d'Ardenghi, vicino a Groppello.

Gli abiti furono successivamente descritti come macchiati di vernice, ma inizialmente si ipotizzò che potessero contenere tracce di sangue. Nel dicembre 2008 Portinari fu trovato morto nella sua abitazione di Vigevano: la morte venne archiviata come suicidio. Oggi un suo amico, intervistato sulla vicenda, solleva dubbi sulle circostanze del decesso e sul comportamento di Portinari al momento del ritrovamento. Di questo aspetto della vicenda si parla a Quarta Repubblica, programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro.

Luca Fazzo, giornalista e cronista giudiziario di Libero, è una delle firme che seguono più assiduamente i nuovi sviluppi investigativi e interviene in trasmissione per dare la sua analisi e, in qualche modo, smorzare i toni sensazionalistici sulla vicenda: “Della vostra teoria della moviola e cioè che, se esaminiamo tutti i casi di omicidio, troviamo altrettante cose assurde io mi dissocio totalmente. Fortunatamente quello di Garlasco è un caso non unico, ma decisamente anomalo. Dopodiché, tra le tante colpe delle indagini fatte con i piedi 20 anni fa, c'è anche quella di molte piste che, secondo me, non andavano da nessuna parte, come questa dei pantaloni (quelli ritrovati il 24 agosto 2007 in un sacco di plastica abbandonato in un canale tra Villanova d'Ardenghi e Zinasco, a pochi chilometri dalla villetta di Chiara Poggi, ndr) e che non sapremo mai".

"In quel sacchetto lì - fa motare Fazzo - ci sono dentro tre paia di scarpe, pensiamo solo come ridisegnerebbe l'intera scena del delitto se quelle tre paia di scarpe corrispondessero a tre aggressori diversi. Io non ci credo, ma la verità non la sapremo mai per colpa delle indagini fatte con i piedi vent'anni fa".