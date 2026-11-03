Conte e il reddito di cittadinanza, l'ultimo disastro: quanti navigator ha lasciato senza lavoro

Ma quanto è costato il Reddito di cittadinanza allo Stato italiano? Ben 34,5 miliardi di euro , dal 2019 al 2023. E non è tutto. Non bisogna infatti dimenticare che l'RdC ha fallito miseramente come strumento di inserimento nel mercato del lavoro - come evidenziato anche nel Rapporto ministeriale affidato al sindacalista Natale Forlani. Più che incentivare la ricerca di un'occupazione, infatti, il Reddito ha permesso a molte persone di starsene comodamente sedute sul divano di casa, senza troppe preoccupazioni. E non è finita qui: la misura ha alimentato anche truffe e lavoro in nero.

"Il reddito di cittadinanza ? Certo che sì". Sentendo quelle parole - pronunciate dal leader M5s Giuseppe Conte - a qualcuno sarà corso un brivido lungo la schiena. Qualcun altro, invece, si sarà chiesto: "Il reddito? Ancora?". Ebbene sì. Tra i "20 punti" con i quali il Movimento 5 Stelle si presenterà ai tavoli per la stesura del programma del campo largo ci sarà anche il buon (mica tanto) vecchio reddito. A confermarlo è stato lo stesso presidente grillino, ospite di Luca Sommi ad Accordi e disaccordi su Nove.

Il Campo largo è unito nei numeri, ma anche nelle convinzioni? Il quadro che emerge non è positivo ed &egr...

E i cosiddetti navigator? Hanno quasi tutti perso il lavoro. Come riportato dal Secolo d'Italia, a fine 2019, i navigator - cioè coloro che erano stati incaricati di aiutare le persone che ricevevano il Reddito a trovare un'occupazione - erano 2.978. Il numero è progressivamente diminuito negli anni successivi: 2.193 risultavano ancora in servizio a fine 2021, 1.870 al 21 marzo 2022 e 1.790 al 30 aprile dello stesso anno. Nell’ottobre 2022, prima della cessazione definitiva dei contratti, ne restavano meno di 1.000.

Secondo la relazione della Corte dei conti, dunque, già entro marzo 2022 si erano dimessi 1.108 navigator. Una volta terminati i contratti, alcuni di loro sono riusciti a trovare lavoro nei Centri per l’impiego. Altri hanno cercato occupazione altrove. Insomma, gli ex navigator sono stati lasciati senza alcuna prospettiva e, per trovare una nuova occupazione, hanno dovuto arrangiarsi. L'ennesimo danno provocato da una misura scellerata che, nonostante tutto, Conte e il Movimento 5 Stelle continuano inspiegabilmente a riproporre.

