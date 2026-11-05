Ricina, "ascoltata anche una politica": chi è stato convocato in Procura

"L'avvocato di Gianni Di Vita, Vittorino Facciolla, ha subito smentito l'indiscrezione relativa alla donna misteriosa sentita dalla procura di Larino, ma noi vi assicuriamo che questa audizione c'è stata e che anche il nome della donna è noto. È una donna legata a Di Vita sì dalla politica ma fino a un certo punto. È chiaro che in questa vicenda le amicizie e le relazioni pesano e non poco": Salvo Sottile lo ha detto a Ore14. la trasmissione da lui condotta su Rai 2, a proposito del giallo di Pietracatella, dove Antonella Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia rispettivamente di 50 e 15 anni, sono morte a seguito di presunto avvelenamento da ricina lo scorso Natale.

"Noi man mano stiamo scoprendo altre persone in più che entrano in quella che doveva essere una cerchia che si era un po' ristretta ma mi pare che si è un po' allargata, più che altro perché? - si è chiesta la giornalista Rita Cavallaro, ospite del programma - Perché se ci sono queste testimonianze che vedono Sara il 24 dicembre stare bene, vuol dire che allora non va messa più sotto i riflettori la cena del 23? Dove mancava la sorella Alice, che ricordiamo era fuori? E allora può essere il 24 sera o il giorno di Natale, quando erano tutti insieme? Quindi mi pare di capire che si sta un attimo riaprendo e rimettendo in discussione il momento in cui il vettore possa aver colpito mamma e figlia".