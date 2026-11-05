Askatasuna, 16 misure cautelari per gli scontri: chi finisce in manette

"Dissenso e protesta sono sempre legittimi ma non possono mai sfociare in aggressioni e disordini. Chi scende in piazza solo per praticare violenza non si illuda di sfuggire alla legge, perché troverà sempre la risposta ferma delle Istituzioni. Lo dimostra l'operazione di oggi, che ha portato all'esecuzione di 16 misure cautelari nei confronti di altrettanti militanti che si sono resi responsabili di devastazioni e scontri con le Forze dell'ordine nel corso della manifestazione dello scorso 31 gennaio a Torino, dopo lo sgombero di Askatasuna. Un’altra testimonianza del grande lavoro messo in campo da magistratura e Polizia per isolare i violenti, contrastare ogni tentativo di minaccia alla sicurezza dello Stato e tutelare i principi democratici su cui si fonda il nostro Paese". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Dalle prime ore del mattino, infatti, la Polizia di Stato, a conclusione dell'attività investigativa condotta dalla locale Digos e coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, sta dando esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari (custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di dimora a Torino e obbligo di presentazione quotidiano alla P.G.) emessa dal G.I.P. nei confronti di militanti antagonisti indagati, a vario titolo per reati commessi in occasione della manifestazione nazionale per lo sgombero di Askatasuna svoltasi il 31 gennaio 2026.

Torino, letame davanti al comune e tensioni in piazza Castello: cariche e idranti per disperdere il corteo Letame davanti alla sede del Municipio a Torino: i sindacati di base Usb, in rappresentanza degli agricoltori, lo hanno ...