Dentro la Notizia, "L'assassino presente ai funerali": la bomba su Antonella e Sara, avvelenate con la ricina

Il killer di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita potrebbe aver partecipato ai funerali. E' questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti della Procura di Larino, che stanno provando a far luce sul duplice omicidio del dicembre del 2025, avvenuto a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Inoltre, tre le ipotesi ci sarebbe anche la possibilità che a commettere il reato siano state due persone. E, sempre secondo gli inquirenti, ci sarebbe un motivo che potrebbe celere l'omicidio.

Ma qual è il segreto? Uno degli interrogativi riguarda la quindicenne Sara. La ragazza sarebbe potuta entrare a conoscenza di un messaggio, o forse di uno scambio di mail, di cui ne avrebbe parlato con la madre Antonella. Poi le due donne avrebbero affrontato la persona interessata e ne sarebbe scaturito un confronto. Per questo motivo, gli inquirenti stanno esaminando testimonianze e dispositivi elettronici, per ricostruire le ultime settimane di vita delle due vittime. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Dentro la Notizia, l'autore dell'omicidio avrebbe partecipato alle esequie, che si sono tenute il 10 gennaio 2026 al Santuario di Santa Maria di Costantinopoli di Petracatella. Per questo motivo, sarebbero stati analizzati i filmati dei funerali.