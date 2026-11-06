Poliziotto preso a pietrate: altissima tensione a Trieste, cosa sta succedendo

Momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine a Trieste. Circa 200 persone hanno aderito ad una protesta promossa in seguito alla morte di due giovani all'interno del Magazzino 18 di Porto Vecchio. Nel corso della manifestazione pacifica, un gruppo di manifestanti ha tentato di occupare il vecchio mercato di via Flavio Gioia, ma sono stati respinti dagli agenti in tenuta antisommossa. Durante i tafferugli due poliziotti sono rimasti feriti, uno sarebbe un funzionario di polizia. Una manifestante sarebbe stata bloccata e portata in questura. A quanto pare un terzo poliziotto sarebbe stato colpito con una pietra.

"L'occupazione degli spazi comunali di via Gioia da parte di facinorosi e immigrati e gli scontri con la polizia non accadono per caso: sono la conseguenza evidente del clima da scomposta campagna elettorale che è riuscita a trasformare la tragica morte di due persone, del tutto estranee ai temi dell'accoglienza, in una presunta mancanza delle istituzioni". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti commentando la manifestazione che si è tenuta in piazza Libertà. "Alle forze dell'ordine - ha concluso Roberti - va la nostra completa e totale solidarietà. Da parte nostra continueremo, come in questi anni, ad affrontare il tema con pragmatismo e determinazione, e sicuramente non ci faremo dettare i tempi da chi mette gli interessi personali davanti al bene della comunità"