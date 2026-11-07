Vannacci lascia Coverciano? Accade di tutto: caos e uova

Momenti di tensione con una carica di alleggerimento delle forze dell'ordine davanti alla nuova sede inaugurata da FnV con Vannacci a Coverciano. Il gruppo di Antifa, che dalla mattina era radunato vicino alla sezione del partito, ha tentato di avvicinarsi dai giardini prospicienti e polizia e carabinieri hanno dovuto respingerlo con gli sfollagente per evitare contatti. Ci sono stati insulti verso Vannacci che andava via. È stato lanciato un uovo.

I militanti di Futuro Nazionale sono nel quadrato davanti alla sede. Una di loro che si è allontanata in modo autonomo è stata rincorsa e offesa con le parole 'Cretina'. La polizia ha bloccato gli inseguitori, fra cui alcune donne attiviste di sinistra. Dal cielo vigila la situazione un elicottero della polizia. Battibecchi degli AntiFa con altri militanti di Futuro Nazionale che lasciano individualmente via Novelli. La situazione è comunque generalmente tenuta sotto controllo dagli agenti in tenuta antisommossa.

