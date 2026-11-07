Sondaggio Termometro politico: FdI sempre in testa. Vannacci frena e finisce dietro Forza Italia

La rilevazione vede Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni confermarsi primo partito nazionale con il 28,1 per cento delle preferenze e una crescita dello 0,3 rispetto alla settimana precedente. Rimanendo tra i partiti di governo, Forza Italia sale al 7,5 per cento con un balzo dello 0,2 per cento. Anche la Lega sale dello 0,2 per cento e arriva al 5,6. Stabile Noi Moderati all'1 per cento.

Un nuovo sondaggio Termometro politico mostra una crescita di tutti i principali partiti di centrodestra e un crollo eccellente a sinistra. Frenata per Futuro Nazionale che scivola dietro Forza Italia.

Altra doccia fredda per il campo largo. L'Associazione Schierarsi ha commissionato un sondaggio a Ipsos Doxa per val...

Nel Campo largo, il Partito Democratico di Elly Schlein cresce dello 0,2 per cento e si attesta al 20,8 per cento. Male il Movimento 5 Stelle che perde lo 0,2 per cento e scende al 12,5 per cento. Alleanza Verdi Sinistra è al 6,3 per cento (-0,1), Italia Viva al 2,4 per cento (-0,1), +Europa stabile all'1,6 per cento.

Tra i partiti fuori dalle coalizioni, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci perde lo 0,4 per cento si attesta al 7,1 per cento, sotto Forza Italia. Azione è al 2,9 per cento (-0,1). Gli altri partiti calano di due decimi, al 4,2 per cento.