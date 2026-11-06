Dritto e Rovescio, "fate la figura del pesce": Del Debbio bacchetta gli ospiti

"Se parlate mentre la gente applaude da casa fate la figura del pesce, poi ognuno è un pesce diverso, pesce palla, pesce sega, pesce martello, però sempre pesce è": Paolo Del Debbio ha ripreso così, ironicamente, i suoi ospiti a Dritto e Rovescio su Rete 4, facendo scoppiare tutti a ridere. Durante la trasmissione, c'è stato un confronto piuttosto acceso tra Lorenzo Ruzza, imprenditore, e alcuni giovani comunisti.

"Tu hai 20 anni, devi pensare a farti una carriera, devi pensare a trovarti un lavoro, non andare lì a manifestare con quelle ca**o di bandiere che hai alle spalle, devi pensare a costruirti una vita ma non è il modo giusto. È sbagliato già in partenza", ha detto l'imprenditore. Quest'ultimo ha dato via a un concorso che permette di vincere un appartamento: acquistando un orologio da 150 euro si può essere sorteggiati per diventare proprietari di un appartamento a Milano.

"A noi di quello che fa lei con i suoi soldi non frega nulla, se vuole rendere la casa un gioco d'azzardo non ce ne frega nulla, la casa però è un diritto - ha detto uno dei giovani comunisti in collegamento -. E lei lo dice: 'se non avete soldi per andare a vivere in centro, andate a vivere in periferia', quindi voi volete che le periferie siano i ghetti dei poveri. Poi però quando vi lamentate dei lavoratori che scioperano continuate a tirare la corda perché tanto continueranno a scioperare". "Piccolo ignorantello sbruffone", ha chiosato Ruzza.