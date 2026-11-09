Genitori dem contro il ragazzo di destra

Dopo i prof. del voto giusto, a Milano arrivano i genitori del suffragio vigilato. Tutti, sia chiaro, per il bene della democrazia. Per il diciassettenne dell’Istituto Cremona-Zappa, eletto rappresentante degli studenti nel Consiglio d’Istituto, la vittoria alle urne rischia di trasformarsi in un interminabile esame di presentabilità civica.

Ieri Libero ha raccontato la vicenda: il ragazzo, studente del quarto anno, si era candidato quasi per caso nella «Lista Zappa», arrivata seconda con 361 voti. Lui, forte delle sue 199 preferenze, è stato proclamato il 30 ottobre. Poi gli insulti, il corteo dei collettivi davanti alla scuola con megafoni, fumogeni e lo striscione «fuori i fascisti dalla scuola», e infine il documento sottoscritto da 46 insegnanti «preoccupati» della sua presenza negli organi di rappresentanza. Adesso spunta anche una lettera indirizzata alla preside e formulata da alcuni genitori che in tempi di lotta al carovita non hanno verosimilmente molti altri problemi a cui pensare, se non quello di dover instaurare la democrazia col correttore automatico: gli studenti votano, gli adulti individuano l’errore, loro suggeriscono come rimediare.

La missiva contiene cinque richieste di “sorveglianza speciale”. Il piccolo capolavoro è già nella premessa: «Non contestiamo la validità del voto». Ebbè, non si direbbe. Le mamme e i papà del pensiero assistito chiedono innanzitutto di «vigilare con attenzione» affinché non si verifichino gesti apologetici del fascismo o intimidazioni. Certo, come se ciò non fosse proibito a prescindere.

Seconda richiesta: ricordare per iscritto le regole a tutti, «e in particolare agli eletti». Una premura semantica di troppo. Intendono ovviamente dire «a un eletto», giacché nessuno s’è preoccupato ad esempio di inviare un promemoria pure ai collettivi che hanno manifestato davanti alla scuola invocando espulsioni, epurazioni e impiccagioni a testa in giù.

C’è poi un terzo punto: procedimenti disciplinari, comprese eventuali sospensioni, «in caso di violazioni accertate». Altra scoperta rivoluzionaria. Se uno studente viola le regole, la scuola può sanzionarlo. Ci mancava soltanto la geniale proposta di interrogare chi non studia e mettere l’assenza a chi bigia.

Per nulla fantasiosa anche la quarta postilla, ossia un «atto solenne di fedeltà alla Costituzione repubblicana e antifascista» per inaugurare il Consiglio d’istituto. Che noia. Le sottoscrizioni dei patentini di conformità alla sinistra e le cerimonie di purificazione partigiana sono ormai roba vecchia, appannaggio dei geni democratici della fiera Più Libri Più Liberi e dei consigli comunali che concedono il passo carrabile solo a chi vota Ilaria Salis. Perché non far fare al ragazzo anche un corso pomeridiano in antifascismo applicato? Ah già, quella è la quinta e ultima richiesta.

Prevede incontri sulla Costituzione e sulla Resistenza per tutti, volti a trasformare l’educazione civica in terapia correttiva: siccome avete eletto quello sbagliato, adesso vi spieghiamo come si vota. Il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti ha già definito «gravissime» le ingerenze dei professori, e il capo-delegazione di FdI al Parlamento europeo Carlo Fidanza ha invitato alla «ribellione» tutti gli studenti «che nelle scuole e nelle università non sopportano più questa cappa di conformismo» tuttora alimentata da «vecchi ruderi del comunismo».

Perché il paradosso di tutta la vicenda è proprio questo: si denuncia l’allarme fascismo e si propone un apparato di sorveglianza speciale degno dei peggiori totalitarismi, con l’aggravante che il destinatario è un ragazzo di diciassette anni, mentre i fantomatici notai della purezza costituzionale sono gli adulti che dovrebbero insegnargli a vivere in democrazia.

Siccome al Cremona-Zappa il diritto di voto è garantito ma quello di essere votati no, l’unica vera proposta da inoltrare alla preside sarebbe la seguente: far sostenere un corso di suffragio universale. Ma col diciassettenne in cattedra e docenti e genitori antifa a ripetizione da lui.