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Carlo Fidanza smaschera la sinistra: "Ecco per cosa votano sempre in Ue"

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giovedì 5 novembre 2026
Carlo Fidanza smaschera la sinistra: "Ecco per cosa votano sempre in Ue"

1' di lettura

Carlo Fidanza non ha usato giri di parole. E ha smascherato tutti i tentativi della sinistra di mettere in ginocchio le imprese italiane usando la solita ideologia green che sta spopolando in Europa. Un tentativo a cui il centrodestra si sta opponendo con tutte le sue forze. 

"Io so solo che quando votiamo la sinistra vota sempre per il Green deal e per l'Ets mentre noi cerchiamo di salvare le imprese - le parole di Fidanza -. Dall'Europa finora sono arrivati soltanto paletti e costi ulteriori. Questa tassazione ambientale chiamata Ets che l'Europa impone soltanto ai nostri produttori e il resto del mondo naturalmente non ha e non rispetta. E anzi, per paradosso, si continuano ad aprire centrali a carbone in Cina. E a livello di emissioni globali si continua a parlare di questa quota di inquinamento europeo prodotto e dall'Europa continua a diminuire. Ecco cosa non sta funzionando. Noi stiamo distruggendo il tessuto industriale europeo senza arrecare alcun tipo di beneficio all'ambiente".

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E ancora: "Nel piccolo specifico del settore ceramico abbiamo votato con un voto trasversale per aumentare le quote di Ets, cioè cercare di alleggerire il peso della bolletta energetica di queste imprese che sono per noi un pezzo importantissimo di eccellenza italiana. Mi ha fatto piacere che per una volta anche il Pd abbia votato nella giusta direzione. Mi auguro che ci sia lo stesso attenzione sul tema Ets anche per tutti gli altri settori".

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