Carlo Fidanza smaschera la sinistra: "Ecco per cosa votano sempre in Ue"

Carlo Fidanza non ha usato giri di parole. E ha smascherato tutti i tentativi della sinistra di mettere in ginocchio le imprese italiane usando la solita ideologia green che sta spopolando in Europa. Un tentativo a cui il centrodestra si sta opponendo con tutte le sue forze.

"Io so solo che quando votiamo la sinistra vota sempre per il Green deal e per l'Ets mentre noi cerchiamo di salvare le imprese - le parole di Fidanza -. Dall'Europa finora sono arrivati soltanto paletti e costi ulteriori. Questa tassazione ambientale chiamata Ets che l'Europa impone soltanto ai nostri produttori e il resto del mondo naturalmente non ha e non rispetta. E anzi, per paradosso, si continuano ad aprire centrali a carbone in Cina. E a livello di emissioni globali si continua a parlare di questa quota di inquinamento europeo prodotto e dall'Europa continua a diminuire. Ecco cosa non sta funzionando. Noi stiamo distruggendo il tessuto industriale europeo senza arrecare alcun tipo di beneficio all'ambiente".