Coronavirus: Unioncamere Veneto, un Piano Marshall per uscire dalla crisi

Venezia, 3 mar. (Adnkronos) - Il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, ha incontrato a Padova nella sede della Camera di Commercio alcuni parlamentari e rappresentanti del Governo per presentare le proposte individuate dalle Camere di Commercio per il rilancio dell'economia in seguito all'emergenza Convid 19. Erano presenti all'incontro anche il presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono ed un componente della Giunta della Camera di Commercio di Verona, Nicola Baldo, il Sottosegretario al Ministero dell'Interno, Achille Variati e i parlamentari Antonio De Poli, Sonia Fregolent, Gianni Girotto, Antonio De Poli, Alessia Rotta, Adolfo Zordan, l'europarlamentare Paolo Borchia ed, infine, in rappresentanza di Adolfo Urso, Enoch Soranzo.

Nel corso del suo intervento il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, ha ribadito l'importanza di mettere in campo misure urgenti a favore dell'economia: “è fondamentale intervenire in modo tempestivo per tutelare il sistema produttivo della nostra regione e salvaguardare il motore del Pil dell'economia nazionale. Le proposte che abbiamo presentato venerdì e nella mattina di oggi all'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato sono un vero e proprio Piano Marshall per uscire dalla crisi causata dal Coronavirus".

"Si tratta di misure per rimettere in moto la locomotiva del Nord ed infatti abbiamo trovato la condivisione degli Enti camerali dell'Emilia Romagna e della Lombardia a conferma della sinergia e compattezza del sistema camerale in questa fase delicata. È più che mai necessario lo sblocco immediato di risorse camerali per il 2020, che in Veneto valgono 7,5 milioni di euro, e 22,5 milioni per il prossimo triennio", ha spiegato.