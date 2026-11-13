Meteo-Giuliacci, il ciclone “Charles” si abbatte sull’Italia: chi rischia

Maltempo anche nel weekend. Il fronte collegato al ciclone Charles, che ha portato condizioni tutt’altro che stabili su alcune regioni, si sposterà verso sud. Stando alle previsioni del meteorologo Mario Giuliacci, le temperature subiranno una flessione. Il motivo è legato proprio all’ingresso delle correnti più fredde dalle alte latitudini europee. La tregua durerà poco, poiché dall’Atlantico una nuova perturbazione si avvicinerà all’Italia, determinando un rapido peggioramento domenica con piogge e temporali in veloce spostamento da ovest verso est e con maggior coinvolgimento delle nostre regioni centro-meridionali.

“Dobbiamo attenderci altri 10 giorni di pioggia, per colpa di una nuova perturbazione: sabato 14 soprattutto su Sardegna e zona tirrenica, domenica piogge intense al sud e soprattutto in Calabria. Lunedì 16 continuerà a piovere soprattutto zone tirreniche e forti su Liguria e Campania, martedì piogge al centro sud e mercoledì piogge ovunque abbondanti su Sardegna, giovedì anche in Calabria e Campania. Le regioni tirreniche devono fare attenzione perché accumuleranno moltissima pioggia, quindi allerta massima”.

Cosa aspettarsi dunque per le prossime ore? Al Nord nubi irregolari al Nordovest, in aumento entro la serata sulle Alpi con debole neve dai 1600m. Al Centro nubi irregolari su basso Lazio e Abruzzo con qualche residuo piovasco, altrove più soleggiato. In serata nubi in aumento sull’alta Toscana. Al Sud addensamenti e qualche pioggia sparsa e intermittente sulle regioni peninsulari, più frequente al mattino su Campania interna e Calabria tirrenica, più soleggiato e asciutto sulle isole maggiori.