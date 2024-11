Branko, l'oroscopo di giovedì 21 novembre: "Segnali di disturbo sulla salute da non trascurare"

21 novembre 2024 a

Ariete

Sole in Sagittario: una nuova avventura di vita. Allargate il più possibile i vostri orizzonti con lo studio, nuove esperienze, viaggi e con la conoscenza di nuove persone. Clima astrale molto positivo per le attività professionali e commerciali, movimenti finanziari anche all'estero, favoriti i viaggi da un cosmopolita Mercurio. Apritevi all'avventura, intesa come ricerca di nuovi spazi e nuovi modi, anche in amore, che trova oggi Luna congiunta a Marte nel campo della passione.

Toro

Qualcosa di nuovo sotto il cielo di fine novembre. Sole in Sagittario avrà il grande merito di fornirvi il coraggio che mancava ultimamente, nelle decisioni o nelle proteste. Oggi però lasciate da parte impegni faticosi, cercate di non annoiare gli altri con i vostri racconti che durano quanto un film di Tarantino, fate un bel progetto per il 24 quando la Luna sarà in Vergine e vi manderà incontro persone sincere che vi aiuteranno a trovare nuove soluzioni. Esagerate pure in amore.

Gemelli

Dicono di voi, parlano, raccontano, ma non vi dispiace essere al centro di qualche polemica, basta che si parli di voi. Nel settore pratico dovete già tenere conto delle nuove leggi che saranno emanate nel mese del Sagittario, che inizia questa sera. Il transito avrà per un mese una fortissima influenza sulle collaborazioni, matrimonio, rapporti stretti. Tutto da scoprire e da vivere l'opposizione che nasce tra Giove nel vostro segno e il Sole, sarete più ottimisti e allegri.

Cancro

L’augurio di questo novembre lo riserviamo a voi: ai nuovi inizi, ai nuovi amici, ai nuovi amanti! La freccia del Sagittario entra in funzione questa sera e sarà diretta domani e nel prossimo mese verso un importante obiettivo professionale-affaristico. Questo Sole vuole portarvi in terreni sconosciuti fino a questo momento, ma voi avete ben chiara la destinazione da prendere nel lavoro. Salute richiederà ogni tanto un controllo. Sentiamo delle voci… Chi è che parla? Amore.

Leone

Uscite da quella specie di tunnel che è stato il periodo dello Scorpione, una nuova luce si accende con il Sole in Sagittario, che significa innanzitutto fortuna, per voi. Oggi seguite la famiglia, create un'atmosfera leggera in amore. La mattinata può essere ancora agitata anche per il lavoro, ma siete protetti dalla Luna-Marte-Giove, tripletta vincente per gli affari, che diventa anche una forza della natura irresistibile per le conquiste d'amore. Il Leone riscopre il piacere del sesso.

Vergine

La salute potrebbe registrare segnali di disturbo, che non dovete trascurare specie se toccano i punti deboli. La novità è rappresentata dall'ingresso del Sole in Sagittario, che certo non giunge a sorpresa - si ripete ogni anno di questi tempi. Battaglie nel lavoro quasi inevitabili, inizia già domani un mese di confronti o di rese dei conti, dipende dalla natura dei vostri rapporti anche familiari. Venere è la forza dell'amore che il vento di Nettuno non riuscirà a disperdere. Più grinta!

Bilancia

Sarà ancora più incisivo Giove, grazie al diretto aspetto con il Sole in Sagittario, che vi conferma protagonisti nel lavoro, nella vita sociale e presto anche nelle conquiste d'amore, attualmente bloccate da Venere fredda. Sono sempre le donne che condizionano, volendo o non volendo, le vostre giornate. C'è un’inaspettata emozione in amore, Saturno e Marte, il vecchio e il giovane, le nuove storie nascono con le persone dall'età molto diversa dalla vostra. Brevi viaggi.

Scorpione

Ciao, Sole! Il mese zodiacale si conclude alle ore 20:56, le nascite che avvengono prima di quest'ora sono dello Scorpione, dopo avremo i piccoli Sagittario. I segnali di fortuna sono veloci come i lampi di Marte che impazza nel vostro settore del successo, annuncia un giorno dal ritmo frenetico, ma conviene lavorare perché il risultato sarà eccellente. Pensate in avanti di sei mesi, allora si vedranno gli effetti delle azioni intraprese nel mese del Sagittario. Auguri da chi scrive.

Sagittario

Auguri! Il Sole apre la stagione del vostro compleanno alle ore 20:56. In quel momento inizia il viaggio che vi porterà verso l'alto traguardo professionale o personale, che vi siete imposti di raggiungere già nel mese di marzo 2023, con l’ingresso di Saturno in Pesci. Il pianeta è ancora lì, cambierete ancora, altre novità ci saranno non solo per i giovani ma anche per le persone dell'età di Saturno - dai 65 in su. Oggi potete contare su Luna-Marte, travolti dal mare della passione.

Capricorno

Il Sole entra nel vicino Sagittario, il vostro anno personale si avvicina alla conclusione. Entro il solstizio d'inverno, 21 dicembre, ogni tanto percorrerete i fatti accaduti o non accaduti nel corso del 2024, poi volterete pagina. Dedicate questi primi giorni del nuovo segno alla vita affettiva, questioni domestiche, se non avete voglia di combattere con le persone del vostro ambiente. Venere avrà un bellissimo contatto con la Luna in Vergine sabato e domenica. Porterà fortuna.

Acquario

Il Sole passa in Sagittario vostro settore degli incontri e delle relazioni sociali, ma anche delle speranze segrete e dei sogni di gloria o di amore. Giove assicura che ci arriverete. Siete legati a questo segno di fuoco da un filo indistruttibile che si perde nella notte dei tempi, anche il vostro pianeta guida Urano è associato all'elemento fuoco - questa stessa sera ci sarà un incendio di passione. Positive ricerche di un lavoro, un affare, una casa. Sarete cotti come dei ragazzini.

Pesci

Non sono in discussione le vostre capacità, potreste però essere ostacolati da un cambiamento che si prevede nel vostro ambiente. Burocrazia, questioni scritte, legge, spartizioni di beni o di potere… La terza parte dell'autunno appartiene al Sagittario, qualche volta sarà instabile nei rapporti con chi siete in contatto quotidiano. Restate fedeli ai vostri principi, ma adeguatevi alle novità. La quadratura Nettuno-Sole è per tradizione l'aspetto degli inganni.