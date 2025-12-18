Oroscopo 2026, attenzione: il segno più instabile di tutti

Ariete Il cielo del 2026 vi invita a muovervi tra logica e immaginazione. L’ingresso di Saturno e Nettuno nel vostro segno porta due energie diverse ma complementari: da una parte il senso del dovere e della realtà, dall’altra il bisogno di sognare e di andare oltre i limiti. Sarà fondamentale trovare un equilibrio tra disciplina e fantasia, senza rinunciare a nessuna delle due. Le regole diventano strumenti utili se accompagnate da creatività. I primi risultati positivi si faranno sentire già in estate.

Dopo un 2025 fatto soprattutto di promesse e intuizioni, il 2026 arriva come l’anno della concretezza . È il momento in cui le parole trovano finalmente una forma, le occasioni diventano reali e il destino mette ciascun segno di fronte a piccole ma decisive prove. Non si tratta di rivoluzioni improvvise, bensì di passaggi importanti, capaci di aprire nuove possibilità e consolidare ciò che è stato solo abbozzato. Ecco, secondo le previsioni d Vogue, cosa riservano le stelle ai primi segni dello Zodiaco nel 2026.

Toro

Dopo un lungo periodo segnato dall’instabilità, il 2026 vi restituisce finalmente un senso di calma. Con l’uscita di Urano dal vostro segno, le tensioni e i cambiamenti forzati iniziano ad allentarsi. Da aprile in poi potrete ritrovare leggerezza e sicurezza, anche se l’estate vi chiederà di concentrarvi su questioni familiari e personali. Sarà il momento di rafforzare le basi emotive e domestiche.

Gemelli

Per voi, segno curioso e dinamico, il 2026 rappresenta una vera rinascita. L’arrivo di Urano porta novità stimolanti e un’energia fresca, mentre Saturno smette di ostacolarvi e rende più concreti progetti e desideri. Idee che sembravano irrealizzabili ora possono prendere forma. Fidatevi delle occasioni che arrivano e abbiate il coraggio di dire sì al cambiamento.

Cancro

Dopo un 2025 generoso, il nuovo anno vi chiede maggiore responsabilità. Giove vi sostiene ancora per alcuni mesi, ma poi sarà necessario contare soprattutto sulle vostre forze. Saturno richiederà precisione, impegno e coerenza, mentre Nettuno potrà confondere le acque se non mantenete chiarezza negli obiettivi. Il segreto sarà partecipare fino in fondo, senza sottrarvi alle responsabilità.

Leone

Il 2026 segna il vostro riscatto. Dopo un periodo poco gratificante, le stelle tornano a illuminarvi. Giove, Saturno, Nettuno e Urano lavorano insieme per restituirvi visibilità, crescita e nuove opportunità. Da luglio in poi, Giove nel vostro segno apre una fase di espansione e successo, rafforzando fiducia e ambizioni.

Vergine

Il nuovo anno porta sollievo e chiarezza. Le opposizioni che hanno frenato i rapporti e confuso le emozioni si dissolvono, lasciando spazio a una maggiore serenità mentale. Saturno e Nettuno smettono di pesare sulle relazioni, restituendovi fiducia negli altri e voglia di aprirvi al mondo. Il 2026 vi offre leggerezza, coraggio e nuove prospettive.