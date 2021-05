Milano, arrivano gli autobus che si guidano da soli: parte la sperimentazione di Atm

Federica Zaniboni 07 maggio 2021 a

Il trasporto pubblico di Milano viaggia in direzione della guida autonoma. Ovvero gli autobus che verranno guidati da un sistema informatico e non dal conducente. Prima fermata: Tech Bus, l'innovativo progetto presentato ieri dal Comune con Atm e il Politecnico. Attraverso l'utilizzo di tecnologie cloud ibride connesse alla rete 5G per la mobilità, l'obiettivo è quello di aumentare sempre di più la sicurezza dei trasporti. Il primo Tech Bus sarà un mezzo della linea 90/91, la storica circolare milanese .

Grazie ai sensori intelligenti collocati a bordo - che utilizzeranno la comunicazione V2l (Vehicle to Infrastructure) -, il filobus sarà in grado di dialogare con i semafori e l'infrastruttura stradale lungo l'intero percorso. I nuovi veicoli saranno riconoscibili dai colori esterni del mezzo, l'indaco e il blu - che rappresentano l'evoluzione tecnologica - e naturalmente il verde, il colore per eccellenza della sostenibilità ambientale, l'altro importante aspetto del nuovo mezzo a trazione elettrica. I dispositivi per la trasmissione dei dati tra l'autobus e le infrastrutture saranno quindi installati anche sui lampioni, sui semafori e sulle banchine.

Un passaggio, questo, fondamentale per la sicurezza, perché consentirà la creazione di una mappa spaziale dei veicoli, dei pedoni e delle biciclette in transito. Il conducente riceverà costantemente ulteriori informazioni sulla situazione della strada, disporrà di una visibilità aumentata e sarà in grado di anticipare eventuali criticità. Nello specifico, chi sarà alla guida del bus avrà la possibilità di conoscere lo stato dei semafori lungo il percorso e gli verrà perfino consigliata la velocità più adeguata per sincronizzarsi con il cambio di colore dei dispositivi. Allo stesso tempo gli algoritmi elaboreranno le immagini video e le informazioni raccolte dai sensori lungo la strada, segnalando al conducente la presenza di ostacoli che bloccano il percorso o altri veicoli e pedoni in avvicinamento.

«Atm è sempre in prima linea nella sperimentazione e applicazione di progetti tecnologici e all'avanguardia» dichiara Arrigo Giana, direttore generale di Atm. «La mobilità è un settore chiave per lo sviluppo e per la crescita del territorio e delle città» afferma Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano. «Un crocevia tra tecnologia d'avanguardia e servizi di precisione».

