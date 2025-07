Milano, ecco il piano del centrodestra: "Riprendiamoci la città"

Da una parte c’è la linea barricadera della Lega («muoviamoci a trovare il candidato sindaco» per Milano «e giochiamo meno a nascondino», afferma il capogruppo della Carroccio al Senato, Massimiliano Romeo), dall’altra quella tattica del presidente dell’Aula di Palazzo Madama, Ignazio La Russa («sicuramente la giunta Sala ha dimostrato di non essere adeguata»). Nel mezzo, non potendo mancare una terza posizione, c’è Forza Italia, che invita alla riflessione («Vogliamo costruire rapidamente una candidatura forte», ma «non siamo quelli delle piazze con monetine o cappi in mano», sottolinea Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale del partito in Lombardia), con il supporto di Noi Moderati («Il centrodestra deve preoccuparsi di individuare rapidamente candidati e progettualità per Milano», afferma Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati»).

Ma da qualunque parte la si voglia prendere è del tutto evidente che la tempesta perfetta che ha investito Milano, con l’inchiesta della Procura sull’urbanistica, con il sindaco, Beppe Sala, indagato e la richiesta dei domiciliari per l’assessore Giancarlo Tancredi, ha portato il centrodestra a sentire «l’odore del sangue», e il gioco delle posizioni è solo e soltanto un meccanismo tattico di posizionamento, legato agli umori del proprio elettorato. Perché la sintesi è una e una sola: se la giunta Sala cade, il centrodestra ha la storica occasione di riprendersi Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale del capoluogo lombardo. Non a caso l’opposizione meneghina, al netto dei tatticismi dei vertici, è andata subito in pressing su Sala, chiedendone pubblicamente le sue dimissioni, con tanto di manifestazione in Consiglio comunale, a Milano. Fratelli d’Italia e Lega hanno esposto cartelli con la scritta “Dimissioni. Liberate Milano”.