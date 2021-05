Milano, i volontari dell'Enpa salvano un tasso trovato ferito in un supermercato

12 maggio 2021 a

Gli angeli custodi dell'Enpa salvano a Milano un tasso e una poiana. Cos’hanno in comune i due animali? Un passaggio dalla clinica milanese dell'Enpa, dopo essere stati soccorsi, per verificare il loro stato di salute e sapere che presto si riprenderanno e potranno tornare liberi.

L'annuncio lo dà il profilo Facebook dell'Enpa Milano, che spiega le circostanz ein cui sono stati recuperati i due animali. Il tasso è stato trovato "nel seminterrato di un parcheggio multi piano di un centro commerciale, dove si era probabilmente rifugiato a causa delle ferite riportate per un probabile impatto con un’automobile".

La poiana, invece, è andata a sbattere violentemente contro una finestra di una palazzina di Buccinasco, forse - spiegano i volontari dell'Enpa - "mentre era in un'azione di caccia o forse per un riflesso della superficie vetrata che l'ha tratta in inganno". Fortunatamente il rapace, a parte l'iniziale perdita di conoscenza causata dal trauma, si è ripreso e sta bene e sarà presto rimesso in libertà.

