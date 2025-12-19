Milano, arrestato l'orco: agguato in monopattino, stupra 2 minorenni

I Carabinieri del Provinciale di Milano hanno arrestato un 19enne ecuadoriano, ritenuto responsabile di violenza sessuale su due minorenni. L'attività investigativa, condotta dal Nucleo Operativo Milano Porta Monforte ha permesso di mettere a sistema i dati investigativi delle violenze sessuali commesse a Bussero (MI) il 12 agosto 2025, ai danni di una 15enne ea Milano il 19 settembre 2025, ai danni di una 16enne.
L'attenzione degli inquirenti nasce dall'identico modus operandi: l'indagato individuava la "preda", una minorenne da sola in una Stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago) e da li' dava inizio a un pedinamento discreto delle vittime, che seguiva attentamente sino all'arrivo presso la loro abitazione, dove le ragazzine, una volta aperto il portone di casa, vennero assaltate dall'aggressore.
È grazie a due dettagli presenti in entrambe le violenze che è stato possibile riconoscerlo: era a bordo di un monopattino elettrico con dei dettagli di colore arancione brillante; aveva indosso un cappello da baseball verde. Particolarità che hanno permesso di identificarne con certezza l'autore, che, dalle successive attività di indagine, è risultato andare a lavoro sempre con cappello da baseball indosso e monopattino con quei particolari dettagli colorati. Conferma definitiva si ha avuto quando sono stati rinvenuti gli indumenti indossati dall'ecuadoriano per commettere le violenze, compreso il cappello verde e il monopattino, sono stati trovati nell'abitazione dell'ecuadoriano.