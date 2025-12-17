Milano-choc, 18enne accoltellato fuori da scuola da 3 egiziani

La violenza è avvenuta in via Saint Denis, dove ha sede il liceo artistico De Nicola. Qui il ragazzo sarebbe stato avvicinato da tre altri coetanei, che lo hanno aggredito. Dalle testimonianze raccolte pare che tra lui e i tre fosse avvenuta una lite ieri, a bordo di un autobus. Una vicenda che arriva a poche ore di distanza da un'altra brutale aggressione.

Altro accoltellamento alle porte di Milano. Nella giornata di mercoledì 17 dicembre uno studente di 18 anni è stato accoltellato fuori da una scuola a Sesto San Giovanni . L'aggressione è avvenuta intorno alle 12.45. Portato in codice rosso all'ospedale di Niguarda con una ferita all'addome , non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'accaduto, sembra che ad aggredire il giovane, di nazionalità egiziana, siano stati tre connazionali, con cui ieri aveva litigato.

Nella notte, infatti, i soccorritori del 118 sono arrivati con un'ambulanza e un'auto medica in via Ovada dove è stato trovato un ragazzo ferito gravemente con una lama o con un corpo contundente. La vittima dell'aggressione, un 21enne di origine marocchina, è stata portata in codice rosso al Policlinico di Milano. Le sue condizioni sono particolarmente gravi, ma non è in pericolo di vita: ha riportato ferite alla testa, alle braccia e alle gambe. Il 21enne potrebbe essere stato aggredito probabilmente per una rapina da quattro persone che lo hanno colpito con fendenti d'arma da taglio e con delle mazze, e gli hanno portato via il portafogli e il cellulare.





