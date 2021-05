Coronavirus, crollano i contagi a Milano: chiude il primo modulo dell'ospedale in Fiera

17 maggio 2021 a

Dopo quasi 200 giorni di attivita', nell'Ospedale in Fiera di Milano chiude il primo modulo di cura ad alta intensità, gestito da 7 medici e 19 infermieri dell'equipe dell'Asst dei Sette Laghi. "Un'ottima notizia, segno tangibile della pandemia che rallenta e del virus che allenta la presa" scrive su Facebook il governatore lombardo, Attilio Fontana. "L'Ospedale in Fiera è tutt'ora un polmone di salvataggio per la cura specifica dei pazienti Covid più gravi, fondamentale per tenere piu' liberi gli ospedali sul territorio - aggiunge il presidente -. Agli operatori in servizio, provenienti da tutta la Lombardia, va il nostro immenso grazie". Gli infermieri hanno scattato una foto per celebrare il momento.

Intanto, prosegue il calo dei contagi in tutta la regione. Con 20.822 tamponi effettuati, sono 675 i nuovi positivi in Lombardia con un tasso di positività in crescita al 3.2% (ieri 2.4%). Sono in calo sia i ricoverati in terapia intensiva (-11, 371) che negli altri reparti (-25, 2.028). Continua a diminuire anche il numero dei decessi che sono 13 per un totale complessivo di 33.360 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 186 i nuovi casi a Varese, 158 nella Città metropolitana di Milano, di cui 64 a Milano citta', 86 a Bergamo, 73 a Como, 55 a Monza e Brianza, 36 a Brescia, 23 a Mantova, 14 a Sondrio, 11 a Cremona, 7 a Lecco e Pavia, 2 a Lodi.

Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, adesso "Milano e' pronta a mettersi alla prova e a dimostrare che si puo' riaprire a concerti e a eventi di intrattenimento e culturali nel rispetto delle regole"

