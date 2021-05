Inter, sì del prefetto alla festa-scudetto: fuori da San Siro 4.500 tifosi

20 maggio 2021 a

Nuova festa scudetto dei tifosi dell'Inter. Il via libera del prefetto consentirà a 4.500 persone di ritrovarsi fuori da San Siro domenica: dentro lo stadio, invece, la Lega Calcio ha autorizzato la presenza di 1.000 persone.

Per la festa scudetto della tifoseria organizzata dell'Inter di domenica prossima la Prefettura ha autorizzato la presenza di 4.500 tifosi in un'area delimitata di circa 19.000 metri quadri fuori lo stadio Giuseppe Meazza. Rispetto ai festeggiamenti in occasione di Inter-Roma, lo spazio per la tifoseria è stato allargato (il limite di presenza era stato fissato a 3mila).

La decisione è stata presa sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in mattinata. Saranno previste alcune limitazioni alla viabilità e al parcheggio che saranno opportunamente comunicate all'Amministrazione comunale. Per la circostanza, nella zona dello stadio, sarà disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in vetro e lattine dalle ore 10 alle 20, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Analogo provvedimento, dalle ore 14 alle 20, sarà vigente in zona Duomo, presidiata dalle forze dell'ordine in funzione di prevenzione antiassembramento.

L'impegno su queste aree si aggiunge a quello già attuato durante gli ultimi fine settimana - che resta invariato - nelle zone della movida: Darsena, colonne di San Lorenzo/corso di Porta Ticinese, corso Como/Garibaldi, corso Sempione/ Arco della Pace e Brera.

