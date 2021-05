Milano, rapinatore marocchino aizza pitbull contro il carabiniere: spari e feriti. Silvia Sardone (Lega): "La città è una polveriera"

28 maggio 2021 a

Aggressione e spari questa notte alle Colonne di San Lorenzo a Milano. Un carabiniere, nel tentativo di difendersi, ha sparato due colpi contro un pitbull aizzatogli contro da un 22enne marocchino, poi arrestato. L'episodio è accaduto poco prima dell'1 alle colonne di San Lorenzo dove i militari erano intervenuti per una rapina ai danni di due cittadini tedeschi di 23 anni.

Quando gli uomini dell'Arma hanno individuato i due possibili autori, uno di questi, ha scagliato il suo cane contro uno dei militari il quale è stato ripetutamente morso prima al braccio destro e, successivamente, a entrambe le gambe. Dopo aver tentato in ogni modo di divincolarsi dal pitbull, il militare aggredito ha esploso due colpi con la pistola d'ordinanza colpendo l'animale che, ferito, si è allontanato. Il carabiniere ferito è ricoverato in osservazione all'ospedale Policlinico di Milano per diverse ferite da morso mentre l'animale, fuggito, è stato rintracciato in una clinica veterinaria, ferito ma in buone condizioni.

Il caso riaccende subito la polemica politica. Silvia Sardone, consigliera comunale ed europarlamentare della Lega, attacca: "L’aggressione di stanotte ai carabinieri è l’ennesima punta dell’iceberg di un’escalation di violenze contro le forze dell’ordine che preoccupa sempre più. Sono ancora fresche le immagini della rivolta di San Siro con decine di giovani che insultano e lanciano oggetti contro la polizia, ora assistiamo a bottigliate e cani aizzati contro i carabinieri colpevoli di essere intervenuti per identificare e arrestare l’autore di una rapina, guarda caso un extracomunitario. Chissà se il sindaco Sala si esprimerà sulla vicenda, chissà se prenderà atto del suo fallimento sia sulle politiche immigrazioniste sia su quelle legate alle sicurezza. Milano è diventa una polveriera e le responsabilità politiche sono evidenti: per la sinistra va tutto bene, secondo loro basta inaugurare un giardinetto coi giochi per allontanare spacciatori e balordi, infatti i risultati si vedono...".

