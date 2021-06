Carla Fracci e il papà tranviere, Atm ricorda la stella con un tram della linea 1 tutto bianco

05 giugno 2021 a

Il tram bianco, con la scritta in rosso "Milano per Carla Fracci", è pronto. Adesso resta solo da decidere quando farlo entrare in servizio, in modo da rendere omaggio alla grande ballerina, scomparsa il 27 maggio scorso. Intanto le foto del mezzo dell’Atm, azienda dove ha lavorato il padre della Etoile, circolano sui social, diventando virali. L’idea di un tram dedicato alla Fracci era stata suggerita dal sindaco, Beppe Sala, nel giorno dei funerali.

Con un post sui social il primo cittadino spiegava di aver chiesto ad Atm di dedicarle un tram della linea 1, “quella che passa davanti alla Scala; sarà un tram tutto bianco, con il tuo nome scritto in modo discreto. Penso sia un modo molto milanese di ricordarti, sobrio e che ribadisce i nostri valori e le nostre qualità. Valori e qualità che tu, orgogliosa figlia di un tranviere, hai portato nel mondo. Grazie a nome di tutte le milanesi e di tutti i milanesi”. E la promessa è stata mantenuta.

