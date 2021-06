Silvia Sardone contro il Comune di Milano: "L'85% degli aiuti agli stranieri? La sinistra si vergogni"

09 giugno 2021 a

a

a

L'85% degli aiuti del Comune di Milano nell'anno della pandemia sono finiti agli stranieri. I numeri li snocciola Silvia Sardone, consigliera della Lega ed europarlamentare: oltre 6 milioni di euro a famiglie straniere per le quattro misure di sostegno al reddito e appena 900.000 euro alle famiglie italiane: lo squilibrio, già evidente nel fatto che il numero di nuclei famigliari immigrati raggiunte da queste misure sociali è aumentato di 10 volte rispetto al 2019, è ancora più marcato se guardiamo direttamente alle risorse investite. "La sinistra milanese, profondamente anti-italiana, dovrebbe solo vergognarsi di fronte a queste cifre" attacca la Sardone. "Con che coraggio si rivolgono ancora ai milanesi, soprattutto quelli più in difficoltà, per convincerli delle loro fantomatiche buone azioni?”.

Per quanto riguarda la misura 1 del sostegno al reddito (diretta ai nuclei familiari con minore/i a carico) sono stati erogati 3.292.000 euro a immigrati e 308.000 euro a italiani; misura 2 (diretta ai nuclei familiari composti da uno o anche più adulti, di età compresa tra i 18 e i 64 anni senza minori a carico e con una percentuale di invalidità fino al 73%): 2.128.000 euro a immigrati e 272.000 a italiani; misura 3 (diretta ai nuclei famigliari in cui vi è almeno una persona in possesso di un certificato di disabilità e/o invalidità civile oltre il 73%): 134.000 euro a immigrati e 62.000 euro a italiani; misura 4 (diretta ai nuclei famigliari in cui vi è almeno una persona con oltre 64 anni di età): 556.000 euro a immigrati e 314.000 euro a italiani.

“È chiaro che nella Milano amministrata dal Pd gli italiani siano considerati cittadini di serie B, mentre gli extracomunitari abbiano delle corsie preferenziali non indifferenti" prosegue la Sardone. "E tutto ciò non solo è sbagliato ma è anche assurdo considerate le difficoltà, soprattutto nell’ultimo anno segnato dalla pandemia, che hanno attraversato molti nostri concittadini. Stiamo assistendo a un vero e proprio razzismo al contrario che penalizza sistematicamente gli italiani. Uno squilibrio di 10 a 1 a favore degli immigrati per le misure di sostegno al reddito è inconcepibile. Ora basta: menomale che questa giunta presto si farà da parte per lasciare spazio a chi ha davvero a cuore Milano e i milanesi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.