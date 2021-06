Basket, terzo colpo per l'Olimpia Milano: preso il gigante greco Mitoglu

Fabrizio Carcano 21 giugno 2021 a

a

a

Il gigante greco Konstantinos Mitoglou sarà il terzo rinforzo dell’Olimpia Milano. Scatenata e intenzionata ad aggredire subito il mercato, per allestire nel più breve tempo possibile la squadra con cui Ettore Messina darà il nuovo assalto all’Eurolega. Nei giorni scorsi Milano ha messo nero su bianco le firme con la guardia statunitense Devon Hall, 26enne prelevato dai tedeschi del Bamberg dove viaggiava a 14 punti a partita, e con la 25enne ala italiana Davide Alviti, protagonista nel girone di ritorno a Trieste con 11 punti e 4,6 rimbalzi a partita. Ieri la chiusura con il 25enne nazionale greco Mitoglu, 210 centimetri per 116 kg, giocatore di stazza, cresciuto nelle giovanili dell’Aris Salonicco prima di formarsi nel college americano di Wake Forest e tornare in patria nel 2017 con le canotte verdi del Panathinaikos Atene, dove ha acquisito esperienza anche a livello internazionale.

Nell’ultima Eurolega ha viaggiato a 9,3 punti e 5,4 rimbalzi a serata. Ha impatto fisico e carattere, toccherà a lui rimpiazzare il discontinuo yankee Kaleb Tarczewski destinato a lasciare Milano. È stato lo stesso Mitoglu, domenica sera, dopo la gara disputata con la Grecia contro la Serbia, ad annunciare la sua scelta di lasciare il Panathinaikos per trasferirsi a Milano, dove firmerebbe un biennale da 1,8 milioni complessivi ma con una clausola di escape per la Nba la prossima estate. Dato il ruolo, quello di ala alta più che di più pivot, l’ingaggio di Mitoglu chiuderebbe gli spazi per il sogno Niccolò Melli, il 30enne reggiano in uscita dai Dallas Mavericks, che sta riflettendo ancora sul suo futuro, diviso tra il sogno americano e la più abbordabile realtà europea dell’Eurolega.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.