Luca Bernardo, lo sfogo rubato al candidato: "Più soldi o mi ritiro", caos a Milano

Più soldi o mi ritiro: il candidato del centrodestra per le amministrative a Milano, Luca Bernardo, avrebbe detto così alle forze che lo sostengono. "Se tutti i partiti della coalizione non versano entro lunedì 50mila euro a testa, convoco una conferenza stampa e mi ritiro": questo il contenuto di un audio WhatsApp registrato da Bernardo, inviato ai dirigenti milanesi di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Milano Popolare e poi finito sul sito de La Repubblica. Parole forti che scuotono la campagna elettorale.

In un secondo momento, però, è arrivata una precisazione: "Ho usato toni decisi, ma è il gioco delle parti. Tanto rumore per nulla". Il messaggio comunque era chiaro: "Non è mia abitudine ritirarmi ma torno a fare il mio lavoro che tanto mi piace". Data la grande eco mediatica di questo audio rubato, il candidato di Milano è subito intervenuto, rilasciando un commento a LaPresse: "Confermo, ma si è trattato di uno scambio nel pieno rispetto della trasparenza, a partire dalla trasparenza verso i milanesi. Il fatto che in una chat abbia usato dei toni decisi, dipende dal gioco delle parti che normalmente si ha in queste circostanze".

Nel frattempo anche i partiti di centrodestra hanno commentato l'accaduto rilasciando una nota congiunta: "La Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la lista Luca Bernardo Sindaco, Maurizio Lupi Milano Popolare e il Partito Liberale Europeo confermano il massimo impegno a sostegno della candidatura di Luca Bernardo". "La grande affluenza e il successo di tutti gli eventi organizzati in questi giorni a Milano per Luca Bernardo ci mostrano una grande voglia di cambiamento in città e soprattutto una concreta possibilità di ottenere un buonissimo risultato reale ben oltre i dati dei sondaggi", prosegue la nota. Il leader leghista Matteo Salvini ha dichiarato: "La Lega c'è, diamo tutto il sostegno possibile e immaginabile. Spero che anche tutto il centrodestra ci sia, perché qualcuno ogni tanto lo vedo un po' distratto".

