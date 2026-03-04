Milano, pochi nati ma è boom della banca del latte

Il latte della mamma rappresenta l’alimento migliore sia per il neonato a termine che per il neonato prematuro. Presenta vantaggi di tipo nutrizionale, immunologico, psicologico ed economico. E siccome il latte della mamma non è sempre disponibile per tutti i neonati, sorge la necessità di averne a disposizione per quei piccolini la cui madre non è in grado di allattare. Per venire incontro alle esigenze di questi bambini, estremamente deboli e vulnerabili, all’interno dell’Ospedale Mangiagalli è stata creata la Banca del Latte Umano della Città di Milano. Banca che quest’anno festeggia i suoi primi 10 anni con una raccolta, grazie alla donazione di 900 “Nutrici” del Policlinico di Milano, 6850 litri di latte umano. Negli anni è servito a dar da mangiare a 2140 neonati (circa 200/anno) prevalentemente nati prematuri con basso peso alla nascita (=1500g), ma anche a quelli sottoposti ad interventi di chirurgia maggiore addominale o con problematiche di intolleranza alimentare (sofferenza neurologica, cardiopatie o patologie congenite). «Il latte materno rappresenta l’alimento ideale, pratico e sostenibile, perla nutrizione di tutti i neonati» spiega la dottoressa Pasqua Piemontese, dal 2016 referente della Banca del latte. «La peculiarità dei nutrienti lo rende un alimento unico ed inimitabile.

L’allattamento al seno si associa a numerosi benefici sia a breve che a medio-lungo termine: riduzione del rischio infettivo e di allergie, migliore sviluppo neurologico e riduzione dello sviluppo di alcune malattie croniche, più rapido recupero post parto per la mamma e riduzione di poter sviluppare alcune patologie tumorali (seno, ovaio)». È un potente strumento di regolazione e sviluppo per il sistema nervoso e affettivo del bambino. «Favorisce la formazione di un legame sicuro (bonding), riduce lo stress grazie al rilascio di ossitocina, promuovendo rilassamento e stabilità fisiologica stabilizzando il battito cardiaco e la respirazione, offrendo così una sensazione di protezione costante – spiega la dottoressa - Aiuta il neonato a “leggere” le espressioni materne e a gestire le proprie emozioni, offre anche benefici comportamentali a lungo termine quali minori difficoltà comportamentali e rischio di ansia sociale o problemi di concentrazione».