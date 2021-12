Prima della Scala, disastro per Ornella Vanoni: caduta in treno, "colpa di un cane". Diserta, com'è ridotta

07 dicembre 2021 a

a

a

Brutto imprevisto per Ornella Vanoni, che questa sera non può partecipare alla Prima della Scala di Milano. La cantante avrebbe dovuto prendervi parte insieme a Marracash, ma una caduta glielo ha impedito. E' stata lei stessa a comunicarlo ai suoi fan su Facebook: "Ieri l'altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta...". Poi ha continuato: "Tanto dolore, ma sono a casa". L'episodio insomma non le permette di essere in forma al 100 per cento.

"Prima della Scala? Non ci vado". Clamorosa decisione di Letizia Moratti, scelta di campo: la sinistra... muta

Poi la comunicazione ufficiale: "Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al Teatro alla Scala, con il mio amico Marracash". La caduta, inoltre, non consentirà alla Vanoni di partecipare pure a un altro evento, molto importante per lei: "Mi dispiace molto non essere domani a Bologna, città che amo molto, all'Anteprima Speciale di "Senza fine". Un abbraccio ad Elisa Fuksas e Malcom Pagani. Grazie a I Wonder Pictures e a presto!".

Tra le figure istituzionali alla Scala ci sono il sindaco di Milano Beppe Sala, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e ovviamente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parlando del Capo dello Stato, il primo cittadino ha detto: "È stato un grandissimo presidente da tutti i punti di vista. Per le decisioni che ha preso e per la sua umanità. Da quando sono diventato sindaco Mattarella è venuto a Milano più di venti volte, credo sia un record che dimostra l’affetto del Capo dello Stato. Non sappiamo se sarà la sua ultima volta, ma se così fosse spero in un grande tributo per il nostro presidente".

"Non so se arrivo a Natale". Ornella Vanoni, l'intervista inizia nel modo più drammatico. Gelo da Fazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.