Milano, psicosi-Covid: scene apocalittiche, il video-choc postato da Selvaggia Lucarelli

24 dicembre 2021 a

a

a

Il nuovo epicentro della pandemia in Italia è Milano, con una vorticosa crescita di contagi, probabilmente dovuti alla diffusione della variante Omicron. Insomma, la mutazione del Covid minaccia e rovina il Natale. La città è nel panico, si interroga su cosa fare per pranzi e cenoni, prova a tutelarsi in qualche modo.

Vaccinato con J&J? "Non risulta": clamorosa falla nel sistema italiano, ecco chi rischia la "prigionia"

E chi vive a Milano vede code lunghe centinaia di metri fuori dalle farmacie, lunghe file di persone in attesa del tampone. E ancora, quasi impossibile trovare dei Covid-test per l'auto-diagnosi, esauriti quasi ovunque. E, quando arrivano, vengono venduti in poche ore. Insomma, a Milano è psicosi Covid, psicosi giustificata dal numero dei contagi e dal momento particolare.

E meglio di tante parole, spiega la situazione un video postato da Selvaggia Lucarelli su Twitter. Un video ripreso dall'interno di un auto: sulla sinistra, nel senso opposto di marcia, una infinita fila di macchine. Di che si tratta? Delle persone in fila per i tamponi all'ospedale San Carlo. Una coda di dimensioni inimmaginabili, così come sono inimmaginabili e insostenibili i tempi d'attesa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.