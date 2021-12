Bollettino 23 dicembre, stracciato il record storico di contagi: oltre 50mila. Tsunami-Omicron sull'Italia: morti e ricoveri, ecco le cifre

23 dicembre 2021 a

Adesso l’effetto della variante Omicron si vede tutto anche in Italia, dove la situazione epidemiologica sta rapidamente peggiorando. Oggi, giovedì 23 dicembre, è stato toccato il record storico di nuovi casi di Covid: il bollettino è impietoso in questo senso, anche se non bisogna farsi prendere dal panico perché la barriera eretta dal vaccino sta reggendo per quanto riguarda i decessi e i ricoveri, che per fortuna non seguono la crescita impetuosa dei contagi.

Il bollettino di oggi rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 44.595 contagiati, 17.117 guariti e 168 morti a fronte di 901.450 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato al 4,9 per cento (+0,3 rispetto a ieri). Proprio a ridosso delle feste di Natale e Capodanno questi dati sono una mazzata sugli italiani, vaccinati e non: il rischio di contagio è altissimo, evitare gli assembramenti - specialmente al chiuso - diventa quanto mai fondamentale.

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, per fortuna la pressione è ancora gestibile: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +178 (8.722 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +13 (1.023) a fronte di 93 nuovi ingressi. Alla luce di questi dati è ancora più importante correre con le terze dosi per alzare nuovamente il livello di protezione anche dal contagio, oltre che dalla malattia grave.

