Covid, maxi-stretta di Natale: vaccino e tamponi obbligatori, dove e per chi. Spunta una sorpresa

23 dicembre 2021 a

a

a

Dopo il via libera della cabina di regia, arriva l'ok del Consiglio dei ministri. Nella giornata di giovedì 23 dicembre è stato ufficializzato il nuovo decreto contro il coronavirus. Nuove regole, quelle decise dal governo guidato da Mario Draghi, per frenare l'avanzata del Covid e della variante Omicron. I contagi sono infatti in continua crescita, come mostrano i bollettini giornalieri diffusi dal ministero della Salute. Da qui le restrizioni che cambiano il Capodanno degli italiani. L'unica sorpresa l'assenza dell'obbligo di vaccini nella Pubblica amministrazione.



GREEN PASS

Dal 1° febbraio 2022 la sua durata verrà ridotta: non più 9, ma 6 mesi. In aggiunta, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.



MASCHERINA

Le mascherine saranno obbligatorie all’aperto anche in zona bianca fino al 31 gennaio. Inoltre, viene introdotto l’obbligo di Ffp2 in cinema, teatri, musei, allo stadio e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sui mezzi pubblici locali.



RISTORANTI E BAR

Green pass rafforzato (quello valido solo per vaccinati e guariti) fino al 31 gennaio per accedere ai ristoranti al chiuso e ai bar, anche se si rimane al banco oltre che ai musei, sale bingo, palestre e piscine. Non solo, perché è vietato anche il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.



FESTE

Abolite fino al 31 gennaio eventi e feste che possono creare assembramenti all’aperto.



RSA E DISCOTECHE

Per entrare nelle Rsa e nei locali da ballo sarà obbligatorio aver ricevuto le tre dosi del vaccino o le due dosi e un tampone negativo.

ESTERO

Chi arriva dall'estero, oltre al Green passi, dovrà esibire il tampone negativo ed è prevista l’effettuazione di tamponi a campione al momento dell’ingresso in Italia dall’estero: in caso di positività, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per 10 giorni. Chi non ha a disposizione un alloggio dove stare in isolamento va nel Covid Hotel.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.