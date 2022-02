Ucraina, Vittorio Feltri: "La nota stonata di Sala, Gergiev con Putin e la guerra non c'entra"

Vittorio Feltri 28 febbraio 2022 a

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dimostrato di essere un inossidabile conformista già tempo fa. Il suo programma politico è noto: lotta dura alle automobili, la cui circolazione ormai è pressoché impedita, divieti di sosta dappertutto, largo ai monopattini che infestano ogni quartiere, e piste ciclabili buone per ottenere il risultato di paralizzare il traffico. Sorvoliamo sull'ordine pubblico: le bande di giovinastri che promuovono pestaggi, organizzano spedizioni punitive, aggrediscono passanti, non vengono combattute e dilagano a loro piacimento. Ne prendiamo atto, la colpa non è solo del signore di Palazzo Marino, ma soprattutto di chi lo ha votato confermandogli la poltrona. In questi giorni egli ha toccato il fondo nei panni di presidente della fondazione Scala, teatro di livello mondiale. Sapete cosa ha fatto? Ha chiesto a Gergiev, direttore d'orchestra di celebrata bravura, noto in qualsiasi angolo della terra, di firmare una dichiarazione solenne nella quale condanna Putin per via della guerra all'Ucraina.

Che è già una scemenza in quanto il provetto musicista è russo e chiedergli una abiura, onde rinnegare il presidente del proprio Paese, è un atto che rasenta la follia. Ma non è tutto. Sala proditoriamente ha aggiunto: se lei non accetta di prendere le distanze in modo netto dal padrone del Cremlino, sarò costretto a impedirle di dirigere l'orchestra della Scala. Una presa di posizione volgare e inammissibile. Infatti Gergiev è stato ingaggiato proprio per dirigere la grande orchestra milanese e non per fare predicozzi politici da utilizzarsi a fini propagandistici. Come si permette Sala di assumere iniziative simili nei confronti di un rinomato musicista, delle cui opinioni sulla guerra in corso non importa un accidenti a nessuno? Chi frequenta il massimo teatro cittadino e direi nazionale chiede di ascoltare le prodezze del direttore, infischiandosene altamente se questi è amico o avversario del tremendo moscovita. Le questioni belliche non devono interferire nelle manifestazioni artistiche, questo lo capisce anche un usciere del municipio, mentre il sindaco insiste: o dici che Putin è un farabutto oppure ti cacciamo come una cameriera a ore. Ma l'unico a meritare di essere licenziato, o almeno di essere degradato a fattorino, è l'arrogante Sala.

