De Corato sbotta: "Milano, paradiso delle zing***. Queste balorde...": video-choc, caos e urla in metropolitana

I milanesi sono arrivati ​​al limite. Sono sempre più frequenti i casi di furto nelle metro da ladre nomade incinta . L'assessore alla sicurezza Riccardo De Corato ha infatti tuonato: “Ormai la misura è colma: ogni vengono postati sui social i giorno video delle nomadi, principalmente bosniache , incinte mentre rubano o vengono arrestate per la città e sulle linee metropolitane. Non è tollerabile che un servizio pubblico venga bloccato, nelle ultime due registrazioni, le grida dei passeggeri fermi da un'ora e mezza in metropolitana dopo un furto, raccontano il grado di esasperazione raggiunto dai milanesi. Cosa deve succedere ancora, magari di più grave delle urla, cosa che non mi auguro, prima che si intervenga?”

L'assessore mostra alcuni video che mostrano come le donne sfruttino il loro stato di gravidanza con il solo scopo di rubare. Ha poi aggiunto:“ Solo nella nostra città queste balorde non restano dietro alle sbarre, mentre a Roma e Venezia, per fare due esempi, sì, sarà per questo che vengono qui a delinquere e che la banda di nomadi sgominata a fine 2019, composta da donne borseggiatrici e uomini che hanno fatto la vita di lusso sulle loro spalle, definiva Milano: 'il paradiso degli zingari ”.

Ecco il video dell'ultimo episodio:

Anche se fermate dalla Polizia, le donne, dopo pochi giorni o addirittura dopo poche ore, tornano a delinquere. “Bisogna rivedere quanto prima alcune leggi affinché chi, come queste borseggiatrici, reitera proprio il comportamento criminoso, venga chiuso in carcere o, ancor meglio, espulso con un foglio di via e accompagnamento coattivo alla frontiera dal nostro Paese” ha concluso De Corato.

