Meteo, la foto di Milano dell'agenzia spaziale sconvolge gli esperti: cosa rivela

Milano vista dall'alto è una palla di fuoco. Le elevate temperature che stanno caratterizzando tutta Italia mettono ko il capoluogo lombardo. Lo dimostra l'immagine diffusa dall'Esa. L'agenzia spaziale europea attraverso il suo Ecostress ha concluso un'indagine in grado di mostrare le conseguenze del caldo sulle città.

Nella foto si passa dai 35 gradi di parco Sempione ai 48 delle vie limitrofe al mercato coperto. "Con temperature più alte di 10 gradi rispetto alla media, giugno 2022 è stato un mese da record per parte dell'Europa", si legge nella nota diffusa dall'ente. Addirittura a Milano, lontano dal centro l'istantanea scattata il 18 di giugno mostra un caldo difficilmente sopportabile. Più fresche invece la zona del parco Sempione e quella del bosco Verticale. Merito della vegetazione.

"Le zone più calde sono facili da vedere - spiegano da Esa -. La stazione, le strade e il mercato coperto sono rosso acceso. Altrettanto è semplice vedere l'effetto rinfrescante dei parchi, degli alberi e dell'acqua". E ancora: "Sebbene queste immagini offrano poca consolazione per coloro che soffrono il peso del caldo, stanno aiutando a ottenere informazioni geospaziali per mitigare gli effetti delle ondate di caldo in futuro attraverso la pianificazione e la gestione delle risorse idriche in modo più efficiente".

