Giulia Torelli, "Basta vecchi". Imbarazzo a sinistra: chi è questa ragazza

Si chiama Giulia Torelli il nuovo capitolo dello psicodramma del Pd ridotto al 18% e con Enrico Letta costretto, di fatto, a fare il segretario dimissionario (o forse "dimissionato") fino al prossimo congresso. La ragazza in questione è una giovane influencer molto nota sui social per i video e i post in cui dà dritte su come riorganizzare gli armadi. Una professione nuova e ben retribuita, nella Milano glamour che impazzisce per la moda. A fare notizia però è un suo post molto politico, in cui commentando i risultati delle elezioni con la vittoria del centrodestra se la prende con i più anziani. Le parole brutali riversate in un video-sfogo sono state riprese in chiave polemica da Selvaggia Lucarelli. Intendiamoci, la Torelli non ha ruoli nel Pd e non sappiamo nemmeno se sia simpatizzante o elettrice dei dem, ma come ricorda la Lucarelli il mondo che incensa questa giovane "è una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra".

Ma cosa dice la Torelli? "Perché i vecchi hanno diritto di voto? L'hanno già esercitato nella loro lunga, lunghissima vita. Basta. Non sanno niente, non hanno idea, vedono solo i tg e poi succedono queste cose. I vecchi non devono fare niente, tanto meno votare. Fermi in casa devono stare". Poi un altro video, ancora più agghiacciante: "Rinc***i in giro con la mascherina sulla bocca. Sono passati 3 anni e ancora non hanno capito che se non la tieni sul naso non serve a nulla. Eppure vivi, lì, attaccati alla vita... La smetto, la smetto...".

E proprio questa frase perfida sul Covid scatena la Lucarelli, che su Instagram la demolisce: "Dai su Mrs Stachanov, accetta la sfida: vi sedete in poltrona tu e mio padre, 88 anni. Vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica. Ti aspetto a casa, così magari mi sistemi pure l'armadio che c'è il cambio stagione. E magari diglielo in faccia che ti provoca fastidio questa cosa che sia così attaccato alla vita e non abbia voglia di crepare. Fessa".