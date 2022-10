Assago, il video delle coltellate al centro commerciale

29 ottobre 2022 a

Sono immagini spaventose quelle che mostrano il momento dell'aggressione all'interno del supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago. Il fatto risale al tardo pomeriggio di giovedì 27 ottobre. È stato allora che il 46enne Andrea Tombolini, in cura per problemi mentali, ha ucciso un commesso e accoltellato altre 5 persone, 4 delle quali gravemente ferite. Nel video registrato dalle telecamere di sorveglianza e trasmesso in esclusiva dal Tg1 si vede la fuga dei clienti durante l'aggressione.

"Giacca a vento, pantaloni neri, borsello a tracolla, l'uomo cerca qualcosa tra le corsie di un supermercato, sembra un cliente come tanti - spiega il giornalista nel servizio del Tg1 -. Andrea Tombolini è un disoccupato di 46 anni, taciturno, solitario, fino a questo momento non ha mai dato particolari segni di squilibrio, ma si è fermato davanti allo scaffale dei coltelli...". Da quel momento l'uomo inizia a colpire chiunque gli si pari davanti ma "sono immagini cruente che non vi mostriamo", continua il servizio.

Qui le immagini trasmesse dal Tg1

Alla fine è stato il coraggioso intervento dell'ex giocatore dell'Inter Massimo Tarantino a mettere fine alla furia del 46enne. Con un calcio è riuscito a togliergli il coltello di mano. Un vero e proprio atto di eroismo.