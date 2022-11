Salvini scatenato, "soltanto due cretini": gli idioti del tornello

10 novembre 2022 a

"Metropolitana a Milano, nuovo sport: il salto del tornello": Matteo Salvini denuncia una situazione di degrado nella città amministrata da Beppe Sala. Nel video pubblicato dal vicepremier, si vedono due ragazzi che, probabilmente sprovvisti di regolare biglietto, pensano bene di saltare e oltrepassare così i tornelli della stazione. I due, non contenti, in un secondo momento si prendono gioco anche di un dipendente chiuso nel suo gabbiotto.

Infine si esibiscono, sempre davanti al dipendente, con una performance di hip-hop. "Forse si sentono due eroi, a me sembrano solo due cretini", ha commentato Salvini sul suo profilo su Twitter. Alla fine del video il dipendente, ripreso in viso, appare interdetto e sconcertato. Tra i commenti al video, qualcuno scrive: "Credo che un dipendente non debba essere sbeffeggiato mentre è sul luogo di lavoro". In ogni caso, non è la prima volta che il ministro delle Infrastrutture critica la gestione della città di Milano da parte dell'attuale amministrazione.

Qualche giorno fa Salvini ha postato sui suoi canali social il video di una rissa a bottigliate, commentando: "Rissa fra immigrati, molto ben educati ed integrati... L'emergenza insicurezza a Milano è degenerata ormai da tempo, nel frattempo il sindaco di sinistra Sala fa finta che vada tutto bene. Pugno duro contro delinquenza e illegalità".