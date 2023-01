Milano, parenti serpenti a Capodanno: a tavola finisce malissimo

02 gennaio 2023 a

Cenone di Capodanno con finale horror: è successo in provincia di Milano, dove il tradizionale evento di fine anno si è trasformato ben presto in una rissa familiare all'esterno di un ristorante di Peschiera Borromeo. Non certo un buon modo di finire l'anno. A pagarne le conseguenze, più di tutti, un 48enne ora ricoverato in gravi condizioni. Sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa dopo che un parente lo avrebbe colpito con un pugno durante i festeggiamenti.

I primi soccorsi sarebbero arrivati intorno alle 3 e 30 della scorsa notte all'esterno di un ristorante, lì dove era stata segnalata una lite con feriti. Le condizioni dell'uomo colpito, inizialmente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato Milanese, si sono poi aggravate con il trascorrere delle ore. Per tale motivo questa mattina è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Il 48enne, insomma, sarebbe in pericolo di vita. Una volta giunti sul posto, i carabinieri avrebbero accertato come tutto sarebbe nato da un diverbio per futili motivi familiari: un 53enne, suo connazionale e incensurato, gli avrebbe sferrato un pugno così forte da farlo cadere a terra e procurargli un grave trauma alla testa.