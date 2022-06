Livorno, ecco chi è davvero la donna che ha pestato un uomo in strada

28 giugno 2022 a

a

a

Il video della colluttazione tra una donna e un uomo sugli Scali d'Azeglio a Livorno ha fatto immediatamente il giro del web. Di fatto, come abbiamo raccontato anche qui su Libero, in un primo momento si era parlato di una donna appartenente al Col Moschin che, difendendosi da uno scippo, metteva a posto un borseggiatore. E in effetti nel video ripreso con uno smartphone, l'uomo appare aggrappato alla borsa della donna.

"Ho vinto", e le nozze finiscono in tragedia: marito prende a pugni in faccia la moglie | Video-choc

E l'uomo, come mostrano le immagini ha la peggio: viene preso a calci e pugni violenti. Ma adesso, secondo quanto riportato sui social dalla giornalista Chiara Giannini che aveva condiviso ieri sul web la clip che ha fatto il giro d'Italia, a quanto pare non si tratterebbe nemmeno di uno scippo. A quanto pare i due protagonisti della lite sarebbero una brasiliana culturista e il suo compagno.

Uomo contro canguro, rissa a suon di pugni: video-choc, come va a finire

Probabilmente un diverbio è sfociato in una lite furiosa con l'uomo che ha avuto la peggio. Infatti nelle immagini si vede la donna che reagisce con grande vigore e di fatto "mette sotto" il presunto compagno colpendolo prima con dei pugni e poi con dei calci. Insomma non si tratta di una soldatessa e nemmeno di una donna che si difende da uno scippo. A quanto pare si tratterebbe di una crisi di coppia arrivata al punto di non ritorno: lo scontro in strada a mani nude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.