Fratelli Bianchi, uno choc: con chi ha fatto amicizia Gabriele in carcere

01 settembre 2022 a

a

a

Nuove amicizie in carcere. Gabriele Bianchi, condannato in primo grado all'ergastolo assieme al fratello Marco per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, avrebbe conosciuto e stretto un rapporto con Valerio del Grosso, condannato in primo grado a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Luca Sacchi a Roma nel 2019. I due, Bianchi e Del Grosso, avrebbero adesso anche lo stesso legale, come scrive La Repubblica.

15 secondi prima di uccidere Willy... Fratelli Bianchi, l'intercettazione sconvolgente

I fratelli Bianchi avrebbero scelto di farsi assistere dall'avvocato di Del Grosso per i risultati da lui ottenuti nell'ambito del processo sull'omicidio di Sacchi. L'accusa, infatti, avrebbe potuto comportare l'ergastolo per Valerio, che invece in primo grado è stato condannato a scontare 27 anni di carcere.

"Non dite questa cosa". Fratelli Bianchi, colpo di scena: la frase che spiega tutto

Gabriele e Valerio si sarebbero conosciuti nella palestra del penitenziario in cui si trovano. E a consigliare l'avvocato a Bianchi sarebbe stato proprio Del Grosso. I fratelli sono accusati di avere utilizzato le arti marziali, di cui erano appassionati, come un'arma per picchiare e infine uccidere Willy, 21enne di origine capoverdiana, nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Pare che il giovane si fosse intromesso in una rissa per aiutare un suo amico. Alla fine però con l'arrivo dei Bianchi per lui non ci sarebbe stato scampo.