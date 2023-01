Milano, "legata e rapinata in casa": città sconvolta, chi è questa ragazza

13 gennaio 2023 a

a

a

Legata e rapinata nel suo appartamento a Milano: una notte di terrore per l'imprenditrice, influencer ed ex modella Roberta Martini. Tre uomini si sarebbero introdotti nel suo appartamento e l'avrebbero tenuta ferma, legandola con delle fascette. Nel frattempo avrebbero provveduto a prendere tutto quello che era in casa: soprattutto gioielli, il cui valore non è ancora stato quantificato, e 5mila euro in contanti. I tre, col volto coperto da passamontagna, sarebbero entrati da una finestra della casa al piano terra.

Afef Jnifen, terrore per il marito in Ferrari: assalto e rapina, finisce male

Dopo il terribile episodio, sul quale ora indaga la polizia, la donna non avrebbe avuto conseguenze. La rapina è avvenuta in zona Porta Romana, intorno alle 3.15 della notte tra giovedì e venerdì. La Martini, che ha 48 anni e vive da sola, sarebbe stata prima costretta ad aprire la cassaforte e poi sarebbe stata immobilizzata. L'imprenditrice con un passato da modella e con un seguito di quasi 500mila follower su Instagram alla fine sarebbe stata slegata dagli stessi malviventi, che sono scappati.

Rapinato il figlio di Salvini, due arresti: chi è stato l'uomo decisivo

I tre uomini, al momento ricercati, secondo le informazioni fornite dalla Martini alla polizia, avrebbero parlato con un accento dell'Est Europa. Subito dopo la rapina, l'influencer ha ringraziato tramite social tutti quelli che le stanno mostrando vicinanza in questo momento e ha aggiunto: "Sto bene, ma sono sotto choc".