Milano, ascensore della metro bloccato? Ma... choc a luci rosse

31 gennaio 2023 a

a

a

Una scoperta a luci rosse quella fatta dal personale Atm, l'azienda di trasporti milanesi. Nella mattinata del 30 gennaio i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per atti osceni, un 19enne egiziano e una 52enne ucraina, entrambi senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia. Il motivo? I due hanno bloccato un ascensore della fermata della metropolitana Loreto per lasciarsi andare a momenti di intimità.

"Messina Denaro ai festini a luci rosse". Le Iene-choc: "Con lui un noto politico"

A far insospettire gli operatori il fatto che uno degli ascensori di collegamento tra la superficie e la banchina sotterranea non funzionava. L’ascensore era infatti bloccato da più di 5 minuti dagli occupanti che stavano consumando un rapporto sessuale. Eppure non è la prima volta che la metro del capoluogo lombardo viene presa di mira da amanti focosi.

Scena a luci rosse in diretta sulla Bbc: cosa succede dietro le quinte | Video

Mesi fa una giovane coppia ha ben pensato di consumare un rapporto orale sotto gli occhi dei passeggeri attoniti. Anche in quel caso la vergognosa scena è accaduta sulla linea rossa, tra i pendolari, i lavoratori e gli studenti. Una coppia senza freni, davanti alla quale c'è stato chi ha scosso la testa, chi è inorridito, chi è rimasto incredulo e chi si è allontanato. Insomma, scene di ordinaria follia.