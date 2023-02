Matteo Salvini, la rivelazione: "Fontana vince con 20 punti di distacco"

07 febbraio 2023 a

a

a

La corsa a quattro per la poltrona del Pirellone si avvia verso il traguardo. Tra pochi giorni i lombardi saranno chiamati a scegliere il proprio governatore tra il ricandidato Attilio Fontana, il candidato di PD e M5S Pierfrancesco Majorino, già parlamentare europeo e nelle giunte meneghine di Pisapia e Sala, la ex vicepresidente lombarda Letizia Moratti, già ministro dell'Istruzione e sindaco di Milano, proposta dall'asse Azione - Italia Viva e Mara Ghidorzi, la candidata di Unione Popolare. I sondaggi danno in netto vantaggio il governatore Fontana e Matteo Salvini oggi si lancia in una previsione sull'esito delle elezioni.

"Il candidato della Lega vincerà con almeno 20 punti di distacco", ha detto il leader del Carroccio a margine della conferenza stampa Green innovativo e intelligente. "I lombardi", ha aggiunto il ministro dei Trasporti, "sono persone concrete, la regione Lombardia è la più industrializzata d'Europa, quella che sta offrendo più lavoro in tutta Europa, dove vengono a farsi curare centinaia di migliaia di persone da altre città e altre regioni, squadra che vince non si cambia". "Faccio i migliori auguri ai competitor", ha concluso Salvini, "mi dispiace soltanto che abbiano fatto una campagna elettorale basata sull'insulto quotidiano più che sulla proposta. Penso che domenica e lunedì il responso sarà assolutamente chiaro ed evidente".

Anche Vittorio Sgarbi sostiene Fontana con la sua lista "Noi Moderati - Rinascimento Sgarbi". Intervistato dal Giornale di Brescia ha spiegato che lascerà il posto il consiglio regionale al primo dei non eletti, ma vuole avere l'ultima parola sul nome dell'assessore alla Cultura. "Sarò il riferimento per la cultura", ha detto Sgarbi. "Anzi, l'assessore alla Cultura lo indicherò io visto che la mia lista è l'unica che indica un riferimento chiaro: la cultura come riscatto. Da qui il nome Rinascimento". La previsione di Sgarbi è che la lista congiunta con Noi Moderati arriverà al 2 o 3%.