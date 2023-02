Anarchici, "solidarietà a...": ecco chi sono quelli difesi dal Pd

07 febbraio 2023 a

"Solidarietà con Cospito e i prigionieri Br Pcc in 41-bis": questa inquietante scritta, accompagnata da una stella rossa a cinque punte e una falce e un martello stilizzati, è comparsa sui muri esterni della scuola elementare Maroncelli di Lambrate a Milano. A quanto pare, quindi, la battaglia adesso non riguarda più solo Cospito, l’anarchico al 41 bis da oltre cento giorni in sciopero della fame, ma anche i militanti delle Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente.

La matrice rossa di certe proteste, come fa notare il Giornale, era emersa anche da un audio divulgato ieri da Quarta Repubblica e registrato all'interno dell'università La Sapienza. Nel documento sonoro, catturato durante un assemblea pubblica per Cospito, si sentono riferimenti ai "compagni delle Br". Inoltre gli Anni di Piombo venivano definiti come "rivoluzionari".

Sulla questione è intervenuta la Lega, che ha sollevato dure critiche: "Vergognose scritte sono apparse sui muri della scuola Maroncelli di via delle Rimembranze di Lambrate in solidarietà ad Alfredo Cospito e ai brigatisti in carcere al 41 bis. Gli antagonisti, coccolati da Sala e Majorino, vogliono un mondo senza galere, dove chi vuole delinquere sia libero di farlo", hanno affermato in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino milanese della Lega, Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega, e Davide Rampi, consigliere municipale della Lega in Municipio 3.