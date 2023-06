Milano, ecco "via Silvio Berlusconi": la sinistra impazzisce

27 giugno 2023 a

Murale dedicato a Silvio Berlusconi a Milano. Visto che per l'intitolazione di una strada ci vogliono dieci anni, l'artista aleXsandro Palombo ha deciso di velocizzare i tempi. Il disegno, che ritrae l'ex premier con un'insegna con su scritto il suo nome e le date di nascita e morte, è stato realizzato in via Volturno, la strada del quartiere Isola dove il Cav era nato. E il titolo del murale è "Self-Made Man".

Proprio di fronte all'edificio in cui Berlusconi visse da piccolo, Palombo ha voluto ritrarlo in abito elegante e avvolto nei colori del blu e dell’azzurro mentre in una mano stringe un secchiello con della colla e la scritta self-made man. Nell’altra invece tiene un pennello con cui ha affisso una targa che riporta la nuova indicazione del luogo "Via Silvio Berliusconi 1936-2023".

"La politica italiana continua a dividersi e a scontrarsi anche sul cosa intitolare in memoria del Cavaliere - ha scritto l'artista su Twitter -. Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da oggi Via Volturno, la strada del quartiere Isola di Milano dove Berlusconi è cresciuto, è diventata “Via Silvio Berlusconi”. Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti".